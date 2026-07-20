Колишній посол України в Республіці Кіпр Сергій Ніжинський виступив на засіданні ТСК

На засіданні були підняті актуальні проблеми в Міністерстві закордонних справ України, а також обговорені проблеми на місцях.

"Перезапуск роботи Міністерства закордонних справ - це не про пости. Ми говоримо про довіру до України. Міжнародне право - це коли Міністерство закордонних справ не залякує потерпілу сторону через виявлені проблеми і не звинувачує, а захищає!", – зазначив Ніжинський.

Сергій Ніжинський сказав, що під час війни дипломатія стала одним із найважливіших компонентів нашої боротьби. Підтримка союзників, санкційний тиск на агресора, військова та фінансова допомога, а також міжнародний авторитет України залежать від роботи Міністерства закордонних справ.

"Наші посли — герої, які приносять результати країні за можливих умов і з ризиками, які постійно заважають їм це зробити. Їх слід захищати і підтримувати як діаспора, так і Міністерство закордонних справ", — наголосив він.

Ніжинський наголосив, що саме тому Міністерство закордонних справ має бути прикладом професіоналізму, чесності та ефективності. Будь-які прояви корупції, непотизму чи секретності не лише шкодять репутації окремої організації, а й підривають довіру до держави.

Колишній посол також зазначив, що сьогодні президент демонструє готовність оновлювати державні інституції. Якщо ми говоримо про справжнє перезапуск Міністерства закордонних справ, цей процес потрібно підтримувати. Не заради масштабних кадрових рішень, а заради створення сучасної дипломатичної служби, де головними критеріями є професіоналізм, відповідальність і служба Україні.

Моя відвертість у ВСК є приводом для серйозної розмови про майбутнє української дипломатії. Сильні держави не приховують проблеми, а вирішують їх. Відкритість до змін і готовність очистити інституції від практик, які можуть зашкодити їхній репутації, є ознакою зрілості, а не слабкості, сказав колишній посол

"Перемога України залежить від сили наших державних інституцій. Саме тому перезапуск Міністерства закордонних справ не має бути одноразовою кампаніям, а початком системних змін, які зміцнять українську дипломатію на багато років уперед. Підтримка таких змін означає підтримку сильної, сучасної та авторитетної України вже зараз!" — наголосив Сергій Ніжинський.

Сергій Ніжинський до призначення Послом працював представником ООН в Уряді України, виконуючи представницьку функцію в ООН щодо питань протидії злочинів рф та виконував дорадчу функцію в Уряді як позаштатний радник віцепремʼєрки з європейської інтеграції та позаштатного радника у Омбудсмена з прав людини. Пройшлов шлях державного службовця від головного спеціаліста дипломатичного протоколу до Заступника Міністра Соціальної політики з європейської інтеграції.



Також є Засновником ГО "Союз експертів по боротьбі з корупцією - НГО "UA Experts", імплементаційним партнером агенцій ООН, викладач дипломатичного протоколу, голова редакційної колегії соціально-правового дискурсу "UA Experts".



Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що готує зміни у дипломатичній сфері. За його словами, потрібна нова якість роботи з партнерами.