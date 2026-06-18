Прем'єр Словаччини хоче запропонувати ЄС пряму лінію зв'язку між Україною та РФ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед засіданням Європейської ради в Брюсселі 18 червня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Aktuality.sk

«Я припускаю, що ми в першу чергу говоритимемо про процес вступу України до Європейського Союзу», – сказав Фіцо щодо зустрічі із Зеленським.

Він також поговорить з ним про наступне спільне засідання урядів Словаччини та України. За його словами, Зеленський пропонує, щоб воно відбулося в Києві, а Фіцо хоче, щоб воно відбулося в Братиславі. Він вважає, що вони знайдуть компроміс й уряди могли б зустрітися на території України.

Прем'єр-міністр Словаччини також заявив, що не бачить причин, чому він не повинен підтримати висновки саміту щодо України. Він повторив, що Словаччина не надаватиме зброю чи фінансову допомогу Україні.

На Європейській раді Фіцо хоче запропонувати встановлення прямої лінії зв'язку між Росією та Україною. Фіцо наголосив, що якщо Україна не матиме перспективи після закінчення війни, "ми можемо стати свідками величезного розширення організованої злочинності".

«Уряд, який я очолюю, не підтримуватиме жодних скорочень чи винятків, а також варіантів обходу регулярного вступу до Європейського Союзу; Україна повинна виконати всі умови», – зазначив він.

Він також додав, що ЄС не здатний відігравати вирішальну роль у переговорах щодо миру в Україні.

Фіцо також вважає великою помилкою те, що колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера відхилили як переговорника з мирних переговорів в Україні.

«Переговорником може бути людина, яка знає обидві сторони», – каже він, додаючи, що робота Шредера в регіоні добре відома, і цю ідею потрібно переглянути.

Раніше ForUA повідомляв, що Словаччина стала одним із головних виробників боєприпасів у НАТО та планує надалі збільшувати обсяги поставок озброєння для України на комерційній основі.