Зеленський зробив заяву про переговори щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом Україна обговорить зі США нові пропозиції щодо продовження переговорів про завершення війни. Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном.

За словами президента, нові ідеї щодо переговорного процесу він обговорив під час телефонної розмови зі спеціальними посланниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

– Що стосується американців, ми проговорили, що може бути кілька ідей. Я отримав відповідні пропозиції, ми будемо обговорювати їх з американцями. Я спробую, щоб ми це зробили найближчим часом, – сказав Зеленський.

Президент пояснив, що консультації з американською стороною мають відбутися якнайшвидше, адже після них США планують провести переговори з Росією.

Саме після цього стане зрозуміло, чи існують реальні можливості для подальшого дипломатичного процесу.

За словами Зеленського, якщо така можливість з’явиться, наступним етапом може стати тристороння зустріч.

Водночас глава держави наголосив, що дипломатичні зусилля потрібно активізувати до осені.

– Безумовно, треба все це робити до осені. Я вважаю, треба наполегливо над цим працювати. Якби від нас залежало, це була б вже в липні зустріч. Але не все залежить від нас, – зазначив президент.

Зеленський також звернув увагу, що зараз значна частина зовнішньополітичної уваги Вашингтона зосереджена на ситуації навколо Ірану, що впливає і на темпи переговорного процесу щодо України.

За його словами, це створює для Києва додаткові виклики, зокрема у питаннях протиповітряної оборони та підтримки з боку США.

– Це проблема для нас щодо антибалістики, щодо уваги американців до війни Росії проти України. Будемо боротися за дипломатію, – підсумував Зеленський.

Раніше ForUA повідомляв, що 22 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спеціальними посланниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Тоді сторони обговорили можливості активізації дипломатичних зусиль та кроки, які можуть наблизити справедливий мир для України.