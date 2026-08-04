Профільний комітет схвалив законопроєкт про розширення сфери застосування української мови

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики одноголосно підтримав законопроєкт №15412, який передбачає посилення захисту української мови та внесення змін до закону про забезпечення функціонування державної мови.

Про це повідомив народний депутат Володимир В'ятрович.

За його словами, авторами документа стали 63 народні депутати з усіх парламентських фракцій і депутатських груп. Законопроєкт спрямований на розширення сфери застосування української мови та посилення відповідальності за порушення мовного законодавства.

Документ пропонує поширити обов'язкове володіння та використання державної мови під час виконання службових обов'язків на народних депутатів, керівників державних наукових установ і закладів культури, приватних виконавців, арбітражних керуючих та аудиторів.

Крім того, законопроєкт гарантує право громадян користуватися українською мовою не лише під час роботи, а й у процесі працевлаштування. Продавців програмного забезпечення без україномовного інтерфейсу планують зобов'язати попереджати покупців про це ще до придбання продукту.

Також документ пропонує доповнити мовний закон нормами щодо використання державної мови у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, удосконалити порядок розгляду скарг Уповноваженим із захисту державної мови та посилити відповідальність за порушення мовного законодавства.

Зміни торкнуться й інших законів. Зокрема, членів виборчих комісій і комісій з референдумів планують зобов'язати володіти українською мовою та використовувати її під час виконання своїх повноважень. Органи місцевого самоврядування можуть отримати додаткові повноваження щодо створення умов для розвитку, функціонування та популяризації державної мови.

У сфері освіти законопроєкт передбачає заборону використання під час освітнього процесу в закладах позашкільної освіти державної мови країни, яку Верховна Рада визнала державою-агресором або державою-окупантом. Такі ж обмеження пропонують поширити на приватні заклади загальної середньої освіти.

Для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку документ встановлює обов'язок забезпечувати україномовне середовище та дотримання вимог мовного законодавства.

У сфері культури законопроєкт пропонує заборонити публічне виконання, показ і демонстрацію творів, фонограм, відеограм і музичних кліпів, виконаних державною мовою держави-агресора.

Також пропонується внести зміни до закону про дипломатичну службу, визначивши одним із завдань українських дипломатів розвиток і популяризацію української мови за кордоном.

За словами В'ятровича, після схвалення профільним комітетом законопроєкт мають найближчим часом винести на розгляд Верховної Ради.