У Міноборони повідомили, кого демобілізують першими

У Міністерстві оборони України повідомили про майбутнє поетапне звільнення військовослужбовців у межах трансформації Сил оборони. Насамперед демобілізація стосуватиметься бійців, які найдовше перебувають на службі.

Як зазначили у відомстві, поетапне звільнення планують розпочати наприкінці 2026 року відповідно до указу президента України Володимира Зеленського.

Першими звільнятимуть військовослужбовців із найбільшою вислугою років та тих, хто найдовше виконував завдання на бойових посадах.

«Розпочнеться поступове звільнення тих, хто служить і з 2014, і з 2022 року. У першу чергу це стосуватиметься військовослужбовців із найбільшою вислугою років та найбільшим часом, проведеним на бойових посадах», – повідомили в Міноборони.

У відомстві також зазначили, що необхідні постанови щодо трансформації Сил оборони були ухвалені 12 червня. Наразі документи перебувають на етапі підписання та підготовки до офіційної публікації.

Після набуття чинності відповідних рішень розпочнеться реалізація запланованих змін, зокрема поетапне звільнення окремих категорій військовослужбовців.

У Міноборони наголошують, що процес відбуватиметься поступово та відповідно до визначених критеріїв, аби забезпечити збереження боєздатності Сил оборони та водночас надати можливість звільнення тим військовим, які несуть службу найдовше.

Як повідомляло раніше ForUa, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив про фіксацію в Україні випадків смерті мобілізованих у приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.