Чісора назвав головну перепону для бою Усика з Кабаєлом

Британський боксер Дерек Чісора в коментарі Seconds Out поділився своєю думкою щодо можливого поєдинку між абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком та тимчасовим чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом.

На його думку, головною перешкодою для організації бою можуть бути фінансові умови. Чісора припустив, що Усик не поспішає погоджуватися на цей поєдинок через недостатньо вигідну пропозицію з боку промоутерів німецького боксера.

Британець зазначив, що для того, аби бій став реальністю, промоутер Кабаєла Френк Воррен має суттєво підвищити фінансову пропозицію. «Зараз перевага на боці Усика. Дядько Френк має заплатити Усику від 10 до 50 мільйонів. Тоді він погодиться на бій», — сказав Чісора.

Водночас офіційних підтверджень переговорів щодо такого поєдинку наразі немає. Ім’я Усика продовжує залишатися одним із головних у дивізіоні надважкої ваги, а потенційні суперники розглядають можливість бою з українцем як великий спортивний та комерційний виклик.

Як повідомляло раніше ForUa, український чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик увійшов до престижного рейтингу TIME100 Sports 2026, який журнал Time присвячує найвпливовішим людям світового спорту.