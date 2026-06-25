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Спорт

Усик може більше не вийти на ринг

Усик може більше не вийти на ринг

Український боксер, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик може завершити професійну кар’єру, повідомляє Daily Mirror із посиланням на директора команди спортсмена Сергія Лапіна.

За його словами, наразі команда веде переговори з обов’язковим претендентом Агітом Кабайелем, однак остаточне рішення щодо подальших виступів Усика ще не ухвалене.

Лапін зазначив, що спортсмен досяг усіх ключових цілей у боксі, тому має право самостійно визначати своє майбутнє. "Олександр заслужив право ретельно оцінювати кожен варіант. Ми спілкуємося з різними сторонами та розглядаємо всі можливості. Рішення буде прийнято до кінця цього тижня, і всі знатимуть, на чому ми стоїмо. Ясність настане дуже скоро. Але одне, що люди мають пам’ятати: коли боєць досяг усього, чого досяг Олександр, кожна поява стає особливою. Можливо, фанати вже бачили його на рингу востаннє. Або, можливо, залишився ще один розділ. Ми дізнаємося дуже скоро", — сказав Лапін.

Він також підкреслив, що на цьому етапі кар’єри Усик не має жодних зобов’язань перед іншими сторонами, а рішення щодо подальших боїв ухвалюватиметься виключно з урахуванням позиції самого спортсмена.

Як повідомляло раніше ForUa, німецький боксер вимагає бою з Усиком і не хоче більше чекати.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

бійУсикрингзавершення кар’єри
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