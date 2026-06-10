Український спортсмен увійшов до престижного списку найвпливовіших людей спорту

Український чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик увійшов до престижного рейтингу TIME100 Sports 2026, який журнал Time присвячує найвпливовішим людям світового спорту.

Українця включили до категорії «Лідери» — однієї з ключових секцій рейтингу, де відзначають спортсменів та спортивних діячів, чий вплив виходить далеко за межі результатів на аренах і стадіонах. До списку потрапляють особистості, які формують тренди, впливають на розвиток спорту та привертають увагу мільйонів людей у всьому світі.

Особливо символічно, що серед представників світу єдиноборств до рейтингу потрапили лише троє людей: Олександр Усик, пуерториканська боксерка Аманда Серрано та президент UFC Дейна Вайт. Така компанія лише підкреслює масштаб міжнародного авторитету українського чемпіона.

Для України це чергове свідчення того, що Усик залишається однією з найвідоміших спортивних постатей країни на міжнародній арені. Його вплив давно вимірюється не лише чемпіонськими поясами та перемогами в рингу, а й здатністю представляти Україну на світовому рівні.

Визнання від Time стало ще одним підтвердженням того, що українські спортсмени продовжують залишатися серед тих, хто формує сучасний світовий спорт та привертає увагу міжнародної спільноти до України.

Як повідомляло раніше ForUa, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик отримав нового обов’язкового претендента на титул WBC. Наступним суперником українця має стати Агіт Кабаєл.