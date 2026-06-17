Після смерти 11-річного хлопчика справу про ДТП в Кривому Розі перекваліфікують

У Кривому Розі помер 11-річний хлопчик, який у лютому цього року зазнав тяжких травм у дорожньо-транспортній пригоді за участи судді одного з районних судів міста.

Інформацію про смерть дитини підтвердили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. Про це повідомило hromadske.

Аварія сталася 9 лютого близько 16:30. За даними слідства, автомобіль BMW здійснив наїзд на хлопчика, коли той разом із матір’ю переходив дорогу регульованим пішохідним переходом. Після ДТП дитину госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями.

У прокуратурі повідомляли, що за кермом автомобіля перебувала суддя одного з районних судів Кривого Рогу. Їй оголосили підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому.

Розслідування у справі вже завершили, а обвинувальний акт скерували до суду. Водночас після смерти хлопчика прокуратура має намір змінити обсяг обвинувачення під час судового розгляду.

Як зазначили в обласній прокуратурі, коригування обвинувачення буде здійснено з урахуванням нових фактичних обставин, а саме смерти потерпілого внаслідок отриманих травм.

Санкція статті, за якою раніше було повідомлено про підозру, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.