Позиція США щодо війни в Україні стає більш реалістичною

США та президент Дональд Трамп змінили свою точку зору щодо війни в Україні, зайнявши позицію, яку інші лідери країн G7 вважають більш реалістичною.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зазначив, що за останні 36 годин він провів сім або вісім розмов з Трампом, під час яких обговорювалися різні теми – зокрема, Іран, Ліван та Україна, повідомляє "Європейська правда".

"В обговореннях щодо України спостерігається зміна позиції США, яка, на нашу думку, є більш реалістичною з огляду на ситуацію на полі бою, можливий результат війни та поразку Росії. Є ще чимало ризиків, але я хотів би підкреслити зміну тону, зміну можливостей у Лівані та в Україні. І це – фактори, що змінюють правила гри", – додав він.

Фото: minval.az.