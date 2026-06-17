США вимагають від європейських союзників терміново знайти власну зброю

США виводять свої військові сили та засоби з Європи і вимагають від європейських союзників по НАТО терміново знайти власну зброю для закриття оборонних прогалин.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Великої Британії та інших членів Альянсу з вимогою визначити сили та засоби, які наразі не передані у розпорядження НАТО. Вашингтон хоче, щоб ці ресурси були перенаправлені для зміцнення потенціалу блоку, повідомляє Bloomberg.

Трамп планує різко скоротити обсяг військової допомоги, яку він готовий надати для оборони Європи. Йдеться про можливе урізання на 30% кількості стратегічних бомбардувальників, повне виведення американських розвідувальних і ударних безпілотників, а також зменшення кількості військових кораблів на 50%. Кількість винищувачів США в Європі може знизитися на третину.

"У міру того, як політичний курс США остаточно сформується і стане зрозумілішою, це, безперечно, той фактор, який ми повинні враховувати", – зазначив начальник штабу оборони Великобританії Річард Найтон.

Фото: The Hill.