Нові надбавки для військових: кому і скільки платитимуть

Міністерство оборони України надало роз’яснення щодо нової системи мотиваційних виплат для військовослужбовців, які надходять у межах трансформації Сил оборони. Відомство відповіло на численні звернення щодо термінів нарахування коштів та порядку їх отримання.

Постанова Кабінету Міністрів №768 від 12 червня 2026 року запроваджує оновлену систему мотиваційних виплат і надбавок. Нові правила почали діяти з 1 червня 2026 року, а отже всі військовослужбовці, які виконували бойові або службові завдання у червні, отримають виплати вже у липні.

У Міноборони наголошують, що право на нові виплати не залежить від типу контракту. Вони поширюються на всіх військових — мобілізованих, контрактників, а також тих, хто проходить службу за попередніми умовами.

Система передбачає кілька видів виплат. Зокрема, додаткова щомісячна винагорода становить 10 000 гривень для військовослужбовців у тилу, які забезпечують підрозділи та не отримують бойових виплат. Мінімальний рівень грошового забезпечення визначено на рівні від 30 000 гривень на місяць.

Окремо передбачені бойові бонуси, які нараховуються за кожен день участі у штурмових діях. За відновлення або повернення позицій у глибині оборони передбачено 20 000 гривень за добу, а за штурм і захоплення позицій на лінії бойового зіткнення або в тилу противника — 40 000 гривень за добу.

У разі, якщо військовослужбовець має право на кілька бонусів одночасно, виплачується найбільший із передбачених розмірів.

Як повідомляло раніше ForUa, Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності пропонує змінити підхід до фінансування спеціальних пенсій, щоб забезпечити справедливі умови для всіх, хто захищав країну, та підготувати систему до збільшення кількості військових пенсій після демобілізації.