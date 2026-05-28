Мінсоцполітики пропонує реформувати систему спецпенсій, зокрема для військових

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності пропонує змінити підхід до фінансування спеціальних пенсій, щоб забезпечити справедливі умови для всіх, хто захищав країну, та підготувати систему до збільшення кількості військових пенсій після демобілізації.

Про це глава відомства Денис Улютін повідомив в інтерв’ю АрміяInform.

Як зауважив міністр, у чинній системі спецпенсій переваги, передбачені для кадрових військових, не поширюються на військовослужбовців, мобілізованих під час повномасштабного вторгнення.

Реформа спецпенсій, що передбачає перехід від спеціальних пенсій до професійних, за його словами, покликана виправити цю несправедливість.

«Сьогодні військовий, який пройшов фронт і відслужив 2-3 роки, може взагалі не мати права на пенсію за вислугу, тому що закон вимагає мінімум 25 років служби. Ми пропонуємо, щоб навіть рік служби формував право на професійну пенсію. Для учасників бойових дій також розглядається окрема державна надбавка. Якщо мобілізований після війни вирішить залишитися на контракті, його професійна пенсія зростатиме разом із тривалістю служби», – зазначив Улютін.

Він додав, що, на відміну від спеціальної пенсії, професійна дозволить мати накопичення вже після першого року сплати внесків.

«Тобто, якщо людина рік відпрацювала на певній професії, і перейшла в іншу сферу, то накопичення, які вже здійснені, не втратяться. Незалежно від того, яким є професійний шлях людини, буде можливість зберігати всі професійні накопичення. Система спеціальних пенсій зараз такої можливості не дає», – пояснив міністр.

Громадяни, які вже отримують спецпенсії, за його словами, нічого не втратять, адже всі призначені виплати зберігаються.

Для військових перехід буде поступовим: роки служби до запуску реформи рахуватимуться за старими правилами, після запуску – за новими.

Особи, які мають понад 13 років стажу, також виходитимуть на пенсію за правилами спецпенсій.

«Відтак, перехід від спеціальних пенсій до професійних буде тривати певний час. Перехідний період може бути приблизно 12-13 років. Це відбуватиметься поступово для того, щоб люди, які будуть заходити в професію, могли накопичити професійні внески для своїх пенсійних виплат», – поінформував Улютін.

Міністр наголосив: професійні пенсії фінансуватимуться за рахунок додаткових накопичень, які здійснюватиме роботодавець. Це будуть кошти безпосередньо людини, яка працює у відповідній професії.

Законопроєкт, який запустить пенсійну реформу, уже фіналізується. Триває завершення необхідних фінансових розрахунків, щоб система була стійкою на десятки років.

«Плануємо стартувати з реформою цього року», – заявив глава Мінсоцполітики.

Окремо він зазначив, що в разі призову осіб, які вже отримують спеціальні пенсії, виплати їм теж зберігатимуться.

«Ми розглядаємо додаткові доплати до пенсії за наявність бойового стажу. І це дуже важливо, оскільки зараз доплата УБД до пенсії – низька і не виконує тієї функції, яку мала би виконувати. Наше бачення таке, що треба збільшити доплату до пенсії саме за наявність бойового стажу, за участь в бойових діях, і таким чином вирівняти стан справ і віддати належне тим, хто мобілізований», – додав Улютін.

Як повідомлялося, спеціальні пенсії – це пенсійне забезпечення, що призначається на підставі окремих законів з особливими умовами. Право на спецпенсії мають, зокрема, державні службовці, судді, прокурори, особи, які працювали у шкідливих умовах.