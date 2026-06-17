У дітей почали виявляти хворобу, яка стрімко призводить до паралічу

Американські лікарі б'ють на сполох через поширення рідкісного неврологічного захворювання серед дітей, яке може призвести до паралічу або навіть летальних наслідків. Йдеться про гострий млявий мієліт — небезпечне ураження нервової системи, що вражає спинний мозок.

Як повідомили фахівці Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), хоча ця хвороба відома медикам уже багато років, до 2014-го випадки були поодинокими. Ситуація змінилася після того, як у США одночасно захворіли понад 120 дітей. Відтоді спалахи фіксують майже щороку, особливо восени.

Цього року в країні вже підтверджено 16 випадків гострого млявого мієліту, один із яких завершився смертю дитини. Крім того, медики перевіряють ще 38 підозр на це захворювання.

За попередніми даними, хвороба може бути пов'язана з ускладненнями після вірусних інфекцій, зокрема ентеровірусу D68. Водночас фахівці наголошують, що точна причина розвитку недуги поки що залишається невідомою.

Одним із перших симптомів захворювання є раптова м'язова слабкість. Лікарі застерігають: у деяких випадках параліч може розвинутися протягом кількох годин, тому при появі тривожних ознак необхідно негайно звернутися по медичну допомогу.

Особливе занепокоєння викликає те, що частина батьків може відкладати візит до лікаря через страх перед інфекціями в медичних закладах. Однак фахівці наголошують: при гострому млявому мієліті вирішальне значення має швидкість надання допомоги, адже раннє лікування значно підвищує шанси зберегти рухові функції та уникнути тяжких наслідків.

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