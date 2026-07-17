ТОП найпопулярніших дитячих імен в Україні

У першому півріччі 2026 року поряд із традиційними та популярними іменами для дітей зберігається тенденція до вибору унікальних варіантів – від подвійних та складних комбінацій до іноземних, екзотичних, біблійних і староукраїнських.

"Наприклад, ім’я Софія належить до найпопулярніших у більшості областей – від Вінницької та Волинської до Одеської й Харківської. Імена Артем та Олександр входять до списків найпопулярніших у центральних, західних та східних регіонах України. Злата та Мілана особливо часто обираються на заході та в центрі країни, тоді як Матвій та Тимофій популярні у західних областях", - повідомляє Мін'юст.

Найпоширенішими у більшості регіонів України серед дівчаток стали імена: Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва. Хлопчиків найчастіше називали: Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро.

Батьки часто прагнуть поєднати традицію із сучасністю та дати дитині незвичне ім’я. Так, новонароджених у першому півріччі 2026 року називали подвійними іменами, дівчаток: Аделаіда-Лоредана, Мар’ям‑Ніколлет, Домініка‑Аніель, Маргарита‑Килина, Абаведарія‑Аліса. Хлопців: Даніель‑Артур Теофім, Роман‑Нуріслам, Андрій‑Андріан, Еліот-Тео, Марк-Ґабріель.

Деякі батьки вибирали іноземні та нетипові для української традиції імена. Серед них жіночі: Айсель, Імераліна, Деллі, Кейлі, Касія, Патрісія, Роуз, Саніта, Ума, Естер. Та чоловічі: Амір, Леон, Себастіан, Даян, Ліам, Кіліан, Ітан, Мартін, Девід, Річард, Еван.

Щоб поєднати традицію із сучасністю, деякі батьки давали дітям імена релігійної та культурної традиції. Серед жіночих це: Авігея, Вірсавія, Суламіта, Євангеліна, Сара, Теона, Меланія, Магдалина, Афіна, Юнона. А серед чоловічих: Самійло, Єссей, Нафанаїл, Соломон, Емануїл, Єлисей, Єремія, Адам, Серафим, Веніамін.

Серед батьків є ті, хто назвав свою дитину історичним або архаїчним іменем. Наприклад, в Україні з’явились дівчата з іменами: Богуслава, Владомира, Дзвінка, Квітослава, Лукерія, Олімпіада, Роксолана, Квітка, Ярина, Орислава; а також хлопчики: Добромир, Святогор, Світозар, Зореслав, Аскольд, Тамерлан, Еней, Пантелеімон, Миролюб, Ярій.

Фото: Мін'юст.