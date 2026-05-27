Ротавірус у дітей може розвиватися стрімко і небезпечно - як запобігти

Ротавірусна інфекція найчастіше вражає дітей раннього віку, проте уявлення про те, що зараження відбувається переважно у школах, є хибним. Про це розповів лікар Євген Комаровський.

За його словами, діти найчастіше інфікуються тоді, коли починають активно пізнавати світ, пересуватися та контактувати з великою кількістю людей і предметів. Саме в цей період ризик підхопити вірус значно зростає.

Найвразливішими є діти віком від 6 місяців до 2 років. У цьому періоді ротавірус особливо небезпечний через швидкий розвиток симптомів — насамперед діареї та зневоднення.

Лікар наголошує, що маленьких дітей складно змусити пити достатню кількість рідини, тому у разі появи симптомів важливо не зволікати та звертатися по медичну допомогу.

Серед основних рекомендацій — формування базових гігієнічних звичок у дитини: регулярне миття рук, уникнення вживання сумнівної або неякісної їжі, а також контроль за чистотою предметів, які дитина бере до рота.

Окремо лікар наголошує на важливості вакцинації від ротавірусної інфекції. Щеплення проводиться у вигляді крапель і вводиться перорально, без ін’єкцій. Вакцинацію рекомендують робити у ранньому віці — до 6 місяців життя дитини, що дозволяє суттєво знизити ризик тяжкого перебігу захворювання.

Медики підкреслюють: поєднання вакцинації, гігієни та уважності батьків залишається найефективнішим способом захисту дітей від ротавірусної інфекції.

