Погода 17 червня: дощі, грози та до +28°

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів, окрім південних та південно-східних областей, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західного напрямку, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +19...+24 градуси, а на півдні країни буде тепліше — до +23...+28 градусів, повідомили синоптики.

У Києві та області також прогнозують місцями короткочасний дощ і грозу. Вітер західний, 5-10 м/с. У столиці повітря прогріється до +20...+22 градусів, по області температура коливатиметься в межах +19...+24 градусів.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.