Справу щодо власника групи «Фінанси та кредит» передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обвинувальний акт відносно власника групи «Фінанси і кредит», якому інкримінують надання неправомірної вигоди голові і суддям Верховного Суду. Про це інформують у Телеграмі пресслужби САП і НАБУ.

Як зазначається, у 2002 році обвинувачений придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери оскаржили договір у суді, однак суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. У 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним.

У березні-квітні 2023 року бізнесмен, прагнучи зберегти контроль над акціями, через посередника передав 2,7 млн дол. адвокату - члену так званого бек-офісу Верховного Суду. Ці кошти призначалися ексголові та суддям Верховного Суду за ухвалення рішення на користь підприємця.

15 травня 2023 року голову Верховного Суду та адвоката викрили під час одержання другого траншу неправомірної вигоди в сумі 450 тис. дол.

У липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а посереднику - у вересні 2025 року.

15 жовтня 2025 року АП ВАКС надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у справі власника групи «Фінанси і кредит». Того ж місяця слідство щодо бізнесмена та пособника завершили.

Як повідомляв ForUA, 8 червня поточного року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду з колишнім головою Верховного суду Всеволодом Князєвим і призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Також суд постановив конфіскувати його квартиру і будинок, понад 200 тис. дол. особистих заощаджень і затвердив спецконфіскацію 1 248 700 дол., які були предметом неправомірної вигоди.

Крім того, за згодою сторін ексголова ВС спрямує на підтримку Збройних сил України через БФ «Повернись живим» 1 104 600 дол.

У травні 2023 року в НАБУ заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди у 2,7 млн дол. керівництвом і суддями Верховного суду.

За версією слідства, хабар надавався за ухвалене 19 квітня 2023 року Великою палатою ВС рішення у справі про визнання законності придбання у 2002 році пакета акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією Ferrexpo, одним з акціонерів якої є бізнесмен Костянтин Жеваго.