Ексдержсекретаря МЗС підозрюють у привласненні 37 млн гривень пожертв на підтримку України

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, яка, за даними слідства, заволоділа понад 37 млн грн пожертв, призначених для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомило НАБУ.

За версією слідства, організатором схеми був колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України, який обіймав посаду у 2020–2024 роках. Він нібито переконував міжнародних донорів та працівників українських дипломатичних установ перераховувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації.

У НАБУ зазначають, що відповідно до висновків експертизи ці кошти мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

Надалі, за даними правоохоронців, гроші виводили через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців і компаній, після чого переводили в готівку через конвертаційні центри. Отримані кошти, як стверджує слідство, учасники схеми використовували для особистого збагачення.

Для маскування незаконної діяльності, за інформацією НАБУ, фігуранти виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди з неправдивими відомостями, створюючи видимість законного використання донорських коштів.

Слідство встановило легалізацію понад 37 млн грн, що на момент вчинення злочину становило близько 1,28 млн доларів.

Серед підозрюваних, за даними НАБУ, — колишній державний секретар МЗС, який вважається організатором схеми, екскерівник його апарату та нинішній дипломатичний працівник, радник колишнього міністра закордонних справ і керівник підконтрольної громадської організації, а також бухгалтер цієї організації.

Як повідомляє Центр протидії корупції, йдеться про колишнього державного секретаря МЗС Олександра Банькова, який обіймав цю посаду з липня 2020 року до листопада 2024 року. Серед інших підозрюваних ЦПК називає колишнього керівника апарату держсекретаря МЗС та чинного радника Постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміза Рамазанова, керівника громадської організації «Центр сприяння міжнародному співробітництву» Владислава Резнікова, а також бухгалтера цієї організації.