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Надзвичайні події

На Закарпатті чоловік забив молотком двох односельців та тяжко поранив свого батька

На Закарпатті чоловік забив молотком двох односельців та тяжко поранив свого батька

У Закарпатській області 15 червня правоохоронці затримали чоловіка, який забив молотком двох односельців та тяжко поранив свого батька. Про це повідомляє заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов та поліція Закарпаття.

Інцидент трапився у селі Клячаново Мукачівського району.

За даними поліції, між 46-річним чоловіком та його 72-річним батьком виник конфлікт, під час якого фігурант завдав потерпілому численних ударів молотком по голові.

На крики про допомогу прибігли двоє сусідів – 48-річний чоловік та 77-річна жінка. Вони намагалися зупинити підозрюваного, однак той накинувся на них. Від отриманих травм обоє загинули на місці події.

Поліцейські затримали підозрюваного на місці злочину.

Нєбитов додав, що затриманий нещодавно повернувся додому з психіатричної лікарні.

Слідчі поліції кваліфікували подію за п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох або більше осіб та замах на умисне вбивство ще однієї людини.  

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Закарпаттякримінальні новини
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