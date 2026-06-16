Близько 150 представників церкви, чиї керівники не засудили напад на лавру, продовжують у ній проживати

На території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати щонайменше 140 ченців, послушників та представників УПЦ Московського патріархату, хоча договір користування монастирем був розірваний ще у 2023 році.

Про це під час пресконференції повідомив генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.

За його словами, фактичне виселення представників УПЦ МП можливе лише після остаточного судового рішення та виконання його виконавчою службою, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

«На території Нижньої лаври є ченці, послушники і представники УПЦ, з якими розірвано договір і з якими триває судова тяганина», — зазначив Остапенко.

Він нагадав, що справа вже близько трьох років перебуває на стадії апеляційного розгляду, однак суд досі не перейшов до розгляду по суті.

«Ми сподіваємося, що крапку в цій історії поставить суд», — сказав керівник заповідника.

За словами Остапенка, назвати точну кількість представників УПЦ МП на території Лаври складно, оскільки монахи постійно приїжджають і залишають монастир. Водночас у списках, поданих після розірвання договору, значилося близько 140 осіб, які продовжували перебувати в Лаврі після 2023 року.

Нагадаємо, 29 березня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розірвав договір користування майном зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП. У відповідь монастир оскаржив це рішення в суді та заявив, що не залишатиме територію Лаври до завершення судового розгляду.

У серпні 2023 року Господарський суд Києва визнав розірвання договору законним. Проте справа перейшла до апеляційної інстанції, де її розгляд триває досі.

До речі, у неділю, 14 червня, напередодні російського удару, у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського Києво-Печерської лаври відправляв літургію очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій.

Хоча УПЦ офіційно заявляє про свою "незалежність" від Російської православної церкви, фактично вона залишається у підпорядкуванні Московському патріархату. РПЦ на чолі з патріархом Кірілом постійно виправдовує російську війну проти України, благословляючи вбивства українців.

Окрім того, РПЦ має свої осередки в Європі, де фактично працює над формуванням проросійських позицій.