Одіозний митрополит Павло переклав провину за удар по лаврі на тих, хто нібито «воює проти церкви»

Одіозний митрополит Української православної церкви Павло (Лебідь) прокоментував пошкодження Свято-Успенського собору Києво-Печерської лаври, заявивши про «гоніння на церкву», дії диявола та боротьбу проти православ'я.

Відповідне відеозвернення оприлюднив сам митрополит.

За словами Павла, руйнування храмів є трагедією для всього православного світу, а події навколо Києво-Печерської лаври він назвав особистим горем.

«Сьогодні для всієї повноти вселенської православної церкви горе. Горе, коли руйнуються храми у будь-якій помісній церкві. Люди, які вважають, що це вони роблять, — це робить диявол», — сказав він.

Митрополит також заявив, що нинішні події є боротьбою не проти окремих людей, а проти Бога.

«Сьогодні ворог роду людського став не проти нас, братів, а проти Бога, забуваючи про те, що "збудую церкву мою, і ворота пекельні не подужають її"», — зазначив Павло.

При цьому він не назвав прямо, хто саме завдав удару по собору. Водночас митрополит заявив, що співчуття через пошкодження святині надходять від православних вірян з різних країн світу, зокрема з Греції, Грузії, Індії та Росії.

Коментуючи наслідки атаки, Павло пов'язав їх із тим, що, за його словами, відбувається боротьба проти церкви.

«Мерзота через запустіння у храмі — це завдяки тим людям, які воюють проти церкви», — сказав він.

Окрему частину звернення митрополит присвятив ситуації навколо Української православної церкви. Він заявив, що монахи зазнають утисків, а саму церкву назвав «гонимою та ненависною».

«Братів виганяють з Лаври, закривають храми», — поскаржився Павло.

Також він розкритикував використання храмів для культурних заходів та поведінку окремих відвідувачів церков.

«У храмах танцюють, ставлять усілякого роду неподобні кліпи, жарять-парять замість молитви. Люди, які не мають жодного стосунку до церкви, заходять у шапках, жінки заходять до вівтаря, торкаються і роблять кліпи-насмішки», — заявив митрополит.

На завершення він наголосив, що, на його думку, нинішній стан лаври є наслідком «пустоти, мерзоти та запустіння», а православні віряни мають відповідати на ці події молитвою.

Раніше Павло зізнавався, що не повідомив правоохоронцям про злочини серійного маніяка Анатолія Онопрієнка, який приходив у церкву з «покаянням».

Тодішній настоятель лаври Павло зазначив у відеофільмі зрадниці Оксани Марченко «Прочанка», що він відпускав гріхи серійному вбивці Анатолію Онопрієнку до того, як його затримали. Павло Лебідь також заявив, що не повідомив про злочинця правоохоронцям, бо нібито хотів «привести маніяка до покаяння».