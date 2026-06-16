Унаслідок атаки на столицю пошкоджено п’ять шкіл і чотири дитсадки

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 15 червня пошкоджень зазнали дев’ять столичних закладів освіти.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

За його словами, серед пошкоджених об’єктів — чотири дитячі садки та п’ять шкіл і ліцеїв у п’яти районах столиці. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна, двері, фасади й вхідні групи будівель. У деяких закладах також постраждали актові зали та скляні конструкції.

Наразі фахівці продовжують обстеження об’єктів та фіксують масштаби завданих руйнувань.

Мондриївський оприлюднив відео ліквідації пожежі у приватному освітньому закладі «Академія сучасної освіти» (А+), який також постраждав під час нічної атаки.

«Війна щодня ставить перед нами нові виклики. Але навіть після таких ночей освітяни виходять на роботу, керівники закладів оцінюють масштаби руйнувань, а районні служби організовують ліквідацію наслідків, щоб діти могли повернутися у безпечний освітній простір», — наголосив посадовець.

У ніч проти 15 червня російські війська атакували Київ балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та заклади освіти.