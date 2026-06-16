Європарламент відкрив ринок ЄС для американських товарів: затверджено торговельну угоду зі США

Європейський парламент схвалив два законодавчі акти, необхідні для виконання тарифних зобов’язань Євросоюзу за рамковою торговельною угодою зі Сполученими Штатами, укладеною влітку 2025 року.

Як повідомила пресслужба Європарламенту, основний документ підтримали 440 депутатів, проти проголосував 151, ще 50 утрималися.

Рішення передбачає повне скасування мит на промислові товари зі США та надання американським виробникам преференційного доступу на ринок ЄС для широкого спектра сільськогосподарської та рибної продукції.

Окремо Європарламент підтримав продовження безмитного режиму для імпорту американських лобстерів. За відповідний документ проголосували 444 євродепутати, 152 були проти, ще 54 утрималися.

Передбачено, що новий режим для промислової, аграрної та рибної продукції діятиме до кінця 2029 року. До 30 червня того ж року Єврокомісія має підготувати оцінку його впливу на промисловість, бізнес і сільське господарство країн ЄС, а також на торговельні відносини з іншими державами. За результатами аналізу Брюссель зможе запропонувати продовження дії домовленостей.

Водночас Європейська комісія залишила за собою право призупинити надані США преференції. Це може статися, якщо Вашингтон до кінця 2026 року не скасує мита понад 15% на сталь та алюміній з Євросоюзу або не врахує застереження Брюсселя щодо обмежень на європейський експорт.

Документи також містять захисний механізм на випадок, якщо збільшення імпорту зі США почне завдавати суттєвої шкоди європейським виробникам чи аграрному сектору. У такому разі Єврокомісія зможе розпочати спеціальне розслідування як за власною ініціативою, так і на прохання держав-членів або Європарламенту.

Крім того, Єврокомісія буде зобов’язана щоквартально звітувати перед Європарламентом та Радою ЄС про обсяги й вартість американського імпорту, який підпадає під дію нових правил.

Наступним етапом стане затвердження документів Радою ЄС та їхня публікація в Офіційному журналі Європейського Союзу, після чого вони набудуть чинності.

Угода між ЄС та США була укладена 27 липня 2025 року в шотландському Торнбері. Вона закріпила максимальну ставку американських мит на європейський імпорт на рівні 15%. Перед цим президент США Дональд Трамп вимагав від Брюсселя завершити переговори протягом двох місяців, погрожуючи запровадженням жорсткіших торговельних обмежень.