Боротьба ще не закінчена, - Нетаньягу

Нетаньягу зазначив, що такі розбіжності "трапляються навіть у найкращих сім'ях", повідомляє CNN.

"Він – президент Сполучених Штатів, а я – прем'єр-міністр Ізраїлю. Я відповідаю за інтереси безпеки Ізраїлю, і це потрібно робити мудро. З угодою чи без неї, Іран не матиме ядерної зброї – ні сьогодні, ні завтра. Поки я є прем'єр-міністром Ізраїлю, цього не станеться. Боротьба не закінчена. Нам потрібно залишатися пильними, сильними та рішучими, щоб захищати себе, якщо це буде потрібно", - сказав він.

Нетаньяху дав зрозуміти, що Ізраїль не має наміру виводити війська з південного Лівану, Гази чи Сирії.

"Ми залишатимемося в зонах безпеки стільки, скільки буде потрібно для захисту нашої країни", — сказав він.

Нетаньягу визнав невизначеність щодо самої угоди.

"Ми досі не знаємо, якою буде угода", - сказав він.

На запитання, чи було укладено угоду всупереч його позиції, Нетаньягу наголосив на своїх давніх стосунках із Трампом.

"Щоб діяти розсудливо, потрібний великий досвід і глибоке знання американської політичної арени. Я вважаю, що роблю це найкращим чином", - сказав він.

Фото: aussiedlerbote.de.