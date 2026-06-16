5G у столиці запустять вже цього літа

Тестовий запуск мережі 5G у Києві планується на літо 2026 року. Наразі мобільні оператори завершують технічну підготовку та налаштування обладнання для старту пілотного проекту.

Пілотні проєкти з тестування технології 5G вже реалізуються у Львові, Бородянці та Харкові, а Київ стане наступним містом для випробувань, повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько. «Скоро ми вийдемо з новинами щодо конкретної дати. Це буде влітку цього року. Зараз оператори готуються технічно», — зазначив він.

Він пояснив, що оператори закуповують обладнання, проводять його тестування в межах власних мереж, здійснюють монтаж і отримують необхідні регуляторні дозволи.

За словами посадовця, пілотний проєкт триватиме до кінця 2026 року, однак його планують продовжити для подальшого відпрацювання технології. «Наша мета — максимально підготувати мережі мобільних операторів до національного впровадження 5G. Тому пілот будемо продовжувати ще на досить тривалий період», — сказав він.

Після Києва наступним містом для тестування стане Одеса.

У Мінцифри наголошують, що повноцінне впровадження 5G по всій Україні залежатиме від завершення воєнного стану та війни, оскільки необхідні частоти частково перетинаються з тими, які використовують Сили оборони.

Перед запуском національної мережі планується проведення науково-дослідних і практичних випробувань спільно з військовими для перевірки сумісності систем. Втім, як зазначив Прибитько, наразі такі тести провести неможливо через використання відповідного обладнання Силами оборони у бойових умовах.

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