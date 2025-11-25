Швидкість інтернету вперше стала обов’язковим стандартом

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX, який затверджує обов’язкові стандарти швидкості мобільного інтернету та посилює контроль за якістю мобільного зв’язку.

Документ змінює правила роботи операторів і має забезпечити стабільніший інтернет у містах і селах.

У Мінцифри підкреслюють, що це один із ключових кроків до прогнозованого та рівномірного зв’язку по всій країні.

Закон визначає швидкість інтернету як офіційний параметр якості, а не умовний показник із технічних характеристик чи реклами. Вперше держава фіксує мінімальні стандарти, яких оператори повинні дотримуватися.

– Раніше оператори декларували теоретичні показники. Тепер швидкість інтернету – офіційний параметр якості, де держава встановлює мінімальний рівень якості послуг абонентів, а оператори будуть зобов’язані дотримуватися, – пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нова система контролю передбачає передачу результатів тестів швидкості зі смартфонів безпосередньо до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК).

– Українці зможуть самостійно робити спідтести, а реальні дані автоматично надходитимуть до регулятора. Це дасть змогу швидше виявляти проблемні зони для покращення, – додав Федоров.

Закон також скасовує мораторій на планові перевірки дотримання ліцензійних умов. Мінцифра очікує, що це стане стимулом для активнішої розбудови зв’язку саме в селах і малих громадах, де якість інтернету залишається найнижчою.

Документ також закріплює норму, що національний роумінг працюватиме і після завершення воєнного стану. Це означає, що абоненти зможуть перемикатися між операторами у разі аварій чи перебоїв зі зв’язком, щоб залишатися на зв’язку під час будь-яких надзвичайних ситуацій.