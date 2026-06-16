Перехід на бензин Е10 може “вбити” частину авто в Україні

З 1 липня 2026 року в Україні планується розширення використання автомобільного бензину марки Е10, який містить до 10% біоетанолу. Попри те, що більшість сучасних транспортних засобів сумісні з цим видом пального, для окремих категорій автомобілів його використання може становити ризик серйозних пошкоджень паливної системи.

Найбільш вразливими вважаються автомобілі старих років випуску, а також деякі двигуни з прямим упорскуванням. За даними фахівців, високий вміст спирту в паливі може негативно впливати на гумові ущільнювачі, шланги та алюмінієві елементи системи живлення.

Зокрема, під підвищений ризик потрапляють авто, вироблені до 2000–2005 років. Серед моделей, для яких використання Е10 може бути небезпечним, називають окремі модифікації Volkswagen, Seat та Skoda з двигунами FSI (2004–2005 років), Mercedes-Benz C200 CGI та CLK 200 CGI, деякі моделі Subaru з розподіленим упорскуванням, а також Ford із моторами 1.8 SCi, випущеними після 2003 року. Також до групи ризику відносять усі карбюраторні автомобілі та транспортні засоби, що не відповідають стандарту Євро-3.

Фахівці пояснюють, що біоетанол має здатність поглинати вологу, що може спричиняти корозію елементів паливної системи та пришвидшене зношення деталей, не розрахованих на контакт зі спиртовими сумішами.

Водіям рекомендують перевіряти сумісність своїх автомобілів із бензином Е10 у технічній документації, на кришці паливного бака (позначки E5 або E10), у сервісній книжці або на офіційних ресурсах автовиробників.

У разі невідповідності використання такого пального може призвести до виходу з ладу паливної помпи, засмічення фільтрів та порушення герметичності паливної системи.

Як повідомляло раніше ForUa, Кабмін готує зміни до законодавства, які передбачають посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, насамперед за систематичне перевищення швидкості.