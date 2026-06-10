Свириденко анонсувала жорсткіші санкції за порушення ПДР

Кабінет міністрів готує зміни до законодавства, які передбачають посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, насамперед за систематичне перевищення швидкості.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після наради з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та представниками уряду.

За її словами, серед запропонованих нововведень — запровадження градації штрафів залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість, а також жорсткіші санкції для тих, хто регулярно порушує правила дорожнього руху.

«Йдеться насамперед про водіїв, які систематично створюють небезпеку для інших учасників дорожнього руху», — зазначила Свириденко.

Прем’єрка навела статистику автоматичної фіксації порушень. За останній рік камери зафіксували майже 2,9 тисячі водіїв, які перевищували швидкість понад 50 разів. Ще понад 35 тисяч водіїв потрапляли в поле зору камер більш ніж десять разів протягом року, а близько 12,5 тисячі — понад двадцять разів.

Найближчим часом Міністерство внутрішніх справ має обговорити підготовлені пропозиції з народними депутатами.

Окремим напрямком роботи уряду залишається розширення системи автоматичної фіксації порушень ПДР. Наразі на дорогах України працюють близько 377 камер, однак влада планує збільшити їхню кількість до понад 410 комплексів.

Також Кабмін готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту.

За словами Свириденко, лише за перші п’ять місяців 2026 року кількість дорожньо-транспортних пригод за участю таких транспортних засобів зросла на 66,8%. Унаслідок цих аварій люди отримують травми та гинуть, серед постраждалих є й діти.

В уряді наголошують, що правила користування електросамокатами та іншим легким транспортом мають бути чітко визначені та зрозумілі для всіх учасників дорожнього руху.