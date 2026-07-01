Бензин в Україні стає «європейським»: АЗС переходять на нові стандарти

З 1 липня Україна переходить на європейський стандарт бензинів E10, який передбачає обов’язкове додавання біоетанолу в обсязі від 7% до 10% у всі бензини з октановим числом нижче 98.

Біоетанол — це спиртовий компонент, який виробляють із рослинної сировини, зокрема кукурудзи, пшениці або цукрової тростини. Його додають до бензину для часткової заміни нафтових компонентів.

Подібна практика вже багато років діє в країнах Європейського Союзу. Там використання пального зі вмістом біоетанолу вважається стандартом, а сучасні автомобілі без проблем працюють на бензині E10 без додаткових модифікацій.

За інформацією ЗМІ, у 2025 році впровадження нових вимог було відтерміновано через руйнування Кременчуцького НПЗ внаслідок російських атак та ризики перебоїв із постачанням пального. Тепер же перехід відновлюється: на АЗС мають бути доступні як бензин E5 (до 5% біоетанолу), так і новий стандарт E10 (до 10%).

Експерти відзначають, що нововведення може вплинути на ціни пального. За даними агентства «А-95», за останній тиждень дизель у середньому подешевшав майже на 4 грн за літр, бензин А-95 — на 51 копійку, а преміальні марки — на 44 копійки.

Паралельно з переходом на новий стандарт на автозаправних станціях зміниться і маркування пального відповідно до європейських вимог.

Бензини позначатимуться круглим символом із літерою E та цифрою (E5, E10), де цифра вказує на максимальний вміст біоетанолу.

Дизельне пальне маркуватимуть квадратом із позначеннями B7 та B10, які означають вміст біодизеля. Окремо використовуватиметься маркування XTL для синтетичного дизельного пального.

Як повідомляло раніше ForUa, перехід на бензин Е10 може “вбити” частину авто в Україні.