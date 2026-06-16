Європейський Союз працює над новими інструментами контролю за майбутніми державами-членами, щоб запобігти ситуаціям, коли країни після вступу відходять від взятих на себе зобов'язань або блокують ключові рішення блоку.

Єврокомісія розробляє систему запобіжників, яка дозволить реагувати на можливі порушення з боку нових членів ЄС уже після їхнього приєднання до об'єднання, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв'ю Politico. "Якщо нова держава-член дотримуватиметься правил, нічого не станеться. Якщо ні – запобіжники боляче вдарять. Саме таку систему ми зараз будуємо", – наголосила Кос.

Наразі Брюссель проводить консультації з країнами-членами щодо можливих механізмів контролю. Серед варіантів розглядаються перехідні періоди перед наданням повного обсягу прав членства, а також спеціальні процедури реагування у випадку відступу від реформ або порушення основних принципів ЄС.

Поштовхом до розробки нових правил став досвід Угорщини, яка неодноразово блокувала рішення Євросоюзу щодо санкцій проти Росії та підтримки України. Крім того, через претензії до дотримання принципів верховенства права ЄС заморозив для Будапешта понад 10 мільярдів євро фінансування.

Водночас Марта Кос підкреслила, що новий підхід не скасовує принципу оцінки кандидатів за їхніми досягненнями. За її словами, країни, які демонструватимуть швидший прогрес у виконанні необхідних реформ, матимуть можливість швидше просуватися на шляху до членства.

На цьому тлі Україна та Молдова вже розпочали перший етап детальних переговорів про вступ до Євросоюзу. Тим часом Чорногорія закрила ще дві переговорні глави та залишається найближчою до вступу серед країн-кандидатів.

Очікується, що саме договір про вступ Чорногорії може стати першим документом, у якому будуть закріплені нові механізми контролю за дотриманням правил ЄС після набуття членства.

Як повідомляло раніше ForUa, Варшава вимагає повернути 450 млн євро за передану Україні зброю та виступила проти нового плану ЄС.