Варшава вимагає повернути 450 млн євро за передану Україні зброю та виступила проти нового плану ЄС

Польща наполягає на повному відшкодуванні близько €450 млн за озброєння, передане Україні, та відмовляється підтримати запропонований Євросоюзом механізм розподілу коштів Європейського фонду миру (EPF). Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі RMF FM.

Чому Варшава виступила проти плану ЄС

Глава європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала механізм, який передбачає часткове пропорційне відшкодування витрат країнам-членам, підтримку навчальної місії для українських військових та спільні закупівлі зброї для України.

Однак польська сторона відхилила цю пропозицію.

«Ці гроші — це наші гроші», — заявив Цезарій Томчик.

За його словами, скорочення компенсації означатиме менше коштів для польської армії. Варшава також звинуватила Брюссель у спробі «змінювати правила посеред гри».

Німеччина пропонує спрямувати кошти Україні

Німеччина, яка є найбільшим донором EPF у відсотковому співвідношенні, вважає, що розблоковані €6,6 млрд мають бути використані для подальшої підтримки України, а не повертатися до бюджетів країн-членів.

Заступник міністра оборони ФРН Себастіан Гартманн закликав партнерів передати всі невикористані кошти Україні, наголосивши, що Європейський фонд миру створювався як механізм солідарності.

За інформацією польських дипломатичних джерел, країни, які першими передавали Україні озброєння, зокрема Польща та Словаччина, не погоджуються на зменшення компенсацій.

Позицію Німеччини також поділяють скандинавські країни. Франція, за даними ЗМІ, ближча до підходу Каї Каллас, хоча виступає проти закупівлі зброї для України у США в межах механізму PURL.

Водночас Польщу підтримує Словаччина, яка також вимагає повного відшкодування за передану Україні військову допомогу. Наразі питання обговорюється на технічному рівні, після чого його мають розглянути посли країн ЄС.

ForUA нагадує, згідно з даними нещодавнього опитування, понад половина поляків заявили про погіршення ставлення до українців після рішення про назву «Герої УПА» для одного із батальйонів.