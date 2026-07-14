Кос повідомила про відкриття шостого кластера у переговорах щодо вступу України

Під час Міжурядової конференції Україна – ЄС офіційно відкрили 6 кластер переговорного процесу щодо вступу України до Євросоюзу під назвою «Зовнішні відносини». Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

До цього кластера входять питання спільної зовнішньої політики та політики безпеки, оборони, міжнародної торгівлі, гуманітарної допомоги й співпраці у сфері розвитку.

Перший переговорний кластер щодо вступу України до ЄС усі 27 держав-членів погодили ще 15 червня. Водночас відкриття наступних кластерів не відбувається за чіткою черговістю — їхній запуск залежить від виконання Україною необхідних реформ у відповідних сферах.

Попри підтримку всіх країн-членів Євросоюзу щодо початку переговорного процесу, раніше його просування гальмувала Угорщина. Колишній прем’єр-міністр Віктор Орбан систематично блокував відповідні рішення, однак після поразки його політичної сили на парламентських виборах ситуація змінилася.

Новий уряд на чолі з Петером Мадяром заявив про більш прагматичний підхід, хоча відкрито не підтримав вступ України до ЄС. Водночас Будапешт наголошує, що очікує від Києва розширення прав угорської національної меншини.

ForUA нагадує, раніше, 4 червня, Financial Times повідомляло, що Угорщина зняла своє вето, що відкрило шлях до початку офіційних переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.