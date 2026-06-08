Про смерті мобілізованих у ТЦК повідомив омбудсман

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про фіксацію в Україні випадків смерті мобілізованих у приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це він повідомив під час коментаря щодо ситуації з примусовими затриманнями громадян.

За словами омбудсмана, практика так званої «бусифікації» передбачає примусове затримання людей та їхнє доставлення у невідомому напрямку. Після цього, як зазначає Лубінець, родичі затриманих нерідко протягом кількох днів не мають інформації про їхнє місцеперебування. Він наголосив, що такі випадки викликають серйозне занепокоєння та потребують реагування з боку держави.

Лубінець повідомив, що наразі зафіксовано щонайменше чотири випадки смерті мобілізованих у приміщеннях ТЦК та СП. За його словами, у низці ситуацій причини смерті остаточно не вдалося встановити навіть після проведення перевірок.

Омбудсман також зазначив, що після примусових затримань деякі громадяни опиняються у лікарнях, а в окремих випадках — помирають.

Окремо він підкреслив, що відсутність інформації про місцеперебування затриманих протягом кількох днів є серйозною проблемою, яка формує недовіру та страх серед громадян щодо процесу мобілізації.

Як повідомляло раніше ForUa, поліція оприлюднила записи з камер спостереження у тернопільському ТЦК, де знайшли мертвого чоловіка.