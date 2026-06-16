Погода 16 червня: частину регіонів накриють дощі та грози

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У низці регіонів пройдуть короткочасні дощі та грози, однак температура повітря залишатиметься комфортною.

За прогнозом синоптиків, вдень стовпчики термометрів покажуть +17...+22 градуси, а на Закарпатті та у південних і східних областях повітря прогріється до +26°. Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

У Києві та області також прогнозують мінливу хмарність. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер західний, 7-12 м/с. У столиці температура вдень становитиме +19...+21°, по області — +17...+22°.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.