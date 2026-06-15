Сили оборони майже зупинили просування ворога біля Костянтинівки та Краматорська

Минулого тижня російські війська захопили 17,17 квадратного кілометра української території в Донецькій області. Це дещо більше, ніж тижнем раніше, коли окупанти просунулися на 14,57 кв км, але менше за показник останнього тижня травня, коли під контроль ворога перейшло 17,98 кв км.

Про це свідчать дані аналітичного проєкту DeepState.

На початку минулого тижня російські війська також відновили просування на гуляйпільському напрямку в Запорізькій області, захопивши 5,26 кв км території. Однак надалі нових успіхів на цій ділянці фронту не фіксувалося.

Водночас Сили оборони України змогли фактично зупинити просування противника на півночі Донецької області. Йдеться про краматорський та костянтинівський напрямки. Якщо тижнем раніше ворог просунувся там приблизно на 9 кв км, то минулого тижня його успіхи обмежилися лише 0,25 кв км між Костянтинівкою та селом Ступочки. Після цього лінія бойового зіткнення на цій ділянці залишалася незмінною.

На слов’янському напрямку російські війська наприкінці тижня просунулися на 2,84 кв км. Для порівняння, тижнем раніше цей показник становив 1,81 кв км.

Найбільш активними залишалися бої на схід від Костянтинівки та в районі Покровська. Тут окупанти наростили темпи наступу, захопивши за тиждень 8,82 кв км проти 3,76 кв км тижнем раніше. Водночас ці показники загалом відповідають рівню останнього тижня травня, коли російські війська просунулися на покровському та добропільському напрямках на 8,38 кв км.

Аналітики звертають увагу, що просування ворога супроводжувалося скороченням так званого району проникнення — території, де тривають бої та немає остаточного контролю жодної зі сторін. Значна частина успіхів окупантів була досягнута за рахунок закріплення в «сірій зоні», особливо на покровському та слов’янському напрямках.

За минулий тиждень площа такого району скоротилася приблизно на 10 кв км.

Загалом, за оцінками DeepState, середньодобове збільшення площі окупації минулого тижня становило 2,1 кв км. Водночас район проникнення зменшувався в середньому на 1,4 кв км щодня.

Аналітики нагадують, що наприкінці 2025 року російські війська окуповували в середньому від 8 до 14 кв км на добу. Від початку 2026 року ці темпи почали поступово знижуватися. У лютому Сили оборони перейшли до локального витіснення противника на олександрівському напрямку в районах стику Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

Після тимчасового зростання темпів просування РФ у березні та квітні, коли окупанти захоплювали в середньому 4–5 кв км на добу, у травні цей показник знизився до менш ніж 3 кв км на добу. Водночас українські військові знову відновили контрдії на окремих ділянках олександрівського напрямку.