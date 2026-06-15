Окупанти втратили темп: що відбувається на фронті зараз

Російським військам дедалі складніше досягати швидких результатів на фронті, а темпи просування залишаються повільними. За оцінками військових експертів, ключовим фактором уповільнення наступу РФ стала висока насиченість фронту безпілотними системами, які суттєво ускладнюють маневри та логістику, повідомляє France24. Зазначається, що в окремих районах українським силам вдалося вибудувати стійку оборону, що також впливає на темпи російських операцій.

Водночас, за даними видання, російська армія адаптує тактику, зокрема застосовуючи інфільтраційні дії — коли окремі групи військових просочуються в так звану «сіру зону» та намагаються утримувати позиції до підходу підкріплення. Аналітики зазначають, що така тактика вже давала певні результати в окремих напрямках, однак її ефективність залишається обмеженою та залежить від багатьох факторів.

Зараз одним із пріоритетних напрямків для російських військ є район Костянтинівки в Донецькій області. Водночас заявлені Кремлем цілі включають повний контроль над Донецькою та Луганською областями.

Українська сторона, своєю чергою, продовжує завдавати ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі РФ, намагаючись посилити тиск на російське керівництво.

Український військовий аналітик Микола Белесков у коментарі виданню зазначив, що нинішня ситуація на фронті є більш стабільною порівняно з попередніми періодами. «Можна з упевненістю сказати, що ситуація для нас перестала погіршуватися», — сказав він.

Як повідомляло раніше ForUa, у ЗСУ назвали вартість знищення одного окупанта за допомогою дронів.