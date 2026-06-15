У Києві рашисти знищили унікальні фонди кіностудії Довженка

У столиці внаслідок російської атаки пошкоджено Національну кіностудію імені Олександра Довженка — одну з найстаріших кіностудій України. Внаслідок влучання виникла пожежа та було пошкоджено костюмний цех, повідомила віце-прем’єр-міністр з гуманітарної політики Тетяна Бережна.

За її словами, внаслідок удару знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. «У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії», — зазначила вона.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали також інші будівлі та інфраструктура кіностудії.

На території кіностудії працюють рятувальні та екстрені служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі та забезпечення безпеки на об’єкті.

Кіностудія Довженка є важливим осередком української культурної спадщини та кінематографа, де зберігалися унікальні архіви, реквізит і костюми, що використовувалися у численних вітчизняних і міжнародних кінопроєктах.

Як повідомляло раніше ForUa, внаслідок атаки РФ у Києві знищено музей «Чорнобиль».