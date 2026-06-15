Пекельна ніч у Києві: пожежі, вибухи, загиблі та постраждалі по всьому місту

Росія в ніч на 15 червня здійснила масштабну комбіновану атаку по Києву, застосувавши ударні дрони, балістичні та крилаті ракети. Внаслідок обстрілу у столиці зафіксовані значні руйнування, пошкодження житлової та історичної інфраструктури, а також постраждалі та загиблі.

Як повідомляють Повітряні сили та міська влада, атака розпочалася ще ввечері 14 червня, коли на столицю були спрямовані безпілотники. У нічний час інтенсивність ударів зросла — Київ зазнав чергової хвилі атак балістичними ракетами, а згодом і крилатими ракетами, які, за даними моніторингових каналів, могли бути запущені зі стратегічної авіації та з території тимчасово окупованого Криму.

Окремо повідомлялось про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, після чого близько 02:50 крилаті ракети досягли повітряного простору України та прямували на столицю.

За попередніми даними, наслідки атаки зафіксовані у 10 районах Києва: Оболонському, Подільському, Печерському, Солом’янському, Голосіївському, Шевченківському, Дніпровському, Деснянському, Дарницькому та Святошинському.

У місті виникли численні пожежі, зафіксовані руйнування житлових будинків, складських приміщень та об’єктів інфраструктури. Загалом пошкодження отримали понад 40 локацій.

Особливо складна ситуація склалася в Оболонському районі, де загорілися автомобілі, складські приміщення та житлові будинки. В одному з багатоповерхових будинків зафіксовано руйнування між поверхами, а також повторне влучання в житлову забудову.

У Подільському районі виникли пожежі у приватному та багатоквартирному житлі. У Печерському районі зафіксовані влучання у житлові будинки та займання, зокрема значних пошкоджень зазнала територія Києво-Печерської лаври.

За повідомленнями влади, внаслідок прямого влучання в районі Лаври сталося займання даху Успенського собору. Рятувальники та служби безпеки проводили термінову евакуацію святинь та цінностей, щоб мінімізувати втрати культурної спадщини.

У Солом’янському районі влучання припали по житловому дев’ятиповерховому будинку, внаслідок чого виникли пожежі на кількох поверхах. У Голосіївському районі зафіксовано займання складських приміщень та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури.

У Шевченківському районі постраждали житлові та нежитлові будівлі, а також торговельні об’єкти. Рятувальники повідомили про порятунок людей із багатоповерхівки та ліквідацію пожежі після влучання.

У Дніпровському, Деснянському, Дарницькому та Святошинському районах також зафіксовані пошкодження житлової забудови, освітніх закладів та наслідки падіння уламків збитих цілей.

За даними ДСНС, наслідки атаки фіксуються у всіх районах столиці, тривають роботи з ліквідації пожеж та розбору завалів.

Міська влада також повідомила, що через обстріл близько 140 тисяч абонентів на півночі Києва залишилися без електропостачання.

За останніми даними, внаслідок атаки постраждали щонайменше 23 людини, серед них — вагітна жінка та п’ятирічна дитина. Частину постраждалих госпіталізовано, їм надається медична допомога. Наразі є інформація про чотирьох загиблих.

Рятувальні служби продовжують працювати на місцях влучань, інформація про наслідки уточнюється.

Як повідомляло раніше ForUa, заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс назвала атаки РФ "непояснюваною, небезпечною та варварською ескалацією", яка ставить під загрозу не лише життя цивільних, а й перспективи дипломатичного врегулювання війни.