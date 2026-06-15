Морпіхи ЗСУ вибили окупантів із низки островів на Херсонщині

Українські морські піхотинці відтіснили російських військових з низки островів у дельті Дніпра на Херсонщині та продовжують утримувати позиції на лівому березі річки. Українським підрозділам вдалося встановити контроль над островами Олексіївський, Круглик, Корабелів та Потьомкінський, які розташовані між Херсоном і тимчасово окупованими Олешками, розповів командир 34-ї окремої бригади морської піхоти Дмитро Пулінець.

Пулінець зазначив, що раніше російські війська намагалися закріпитися на цих ділянках, однак українські морпіхи змогли витіснити противника. "Їхнє завдання – зіштовхнути нас у воду, якщо говорити буквально. І вони не припиняють спроб це зробити", – наголосив командир.

За його словами, успішні дії українських військових дозволили не лише звільнити частину острівної зони, а й суттєво ускладнити діяльність російських підрозділів поблизу Олешок. Зокрема, ЗСУ вдалося порушити логістичні маршрути окупантів та розширити так звану "кіл-зону" – територію, де ворог перебуває під постійним вогневим контролем українських сил.

Командир бригади також повідомив, що російські військові активно використовували Конківський автомобільний міст як місце накопичення особового складу та опорний пункт. Однак останнім часом діяти на цій ділянці окупантам стало значно складніше через роботу українських підрозділів.

Окремо Пулінець підтвердив, що українські морські піхотинці продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра. Водночас подробиць щодо розташування та чисельності підрозділів він не розкрив з міркувань безпеки.

За його словами, на лівобережжі діють спостережні пости, головним завданням яких є своєчасне виявлення та недопущення можливих спроб форсування Дніпра російськими військами.

Комбриг розповів, що забезпечення українських бійців продовольством, боєприпасами та іншими необхідними ресурсами відбувається виключно повітряним шляхом.

Водночас ротація особового складу на лівому березі залишається надзвичайно складною операцією. Для перекидання військових використовують несприятливі погодні умови, зокрема туман, дощ або сніг, а сам процес прикривається всіма доступними засобами вогневої підтримки, щоб мінімізувати ризики для особового складу.

Як повідомляло раніше ForUa, у ЗСУ назвали вартість знищення одного окупанта за допомогою дронів.