Петер Мадяр заявив про «історичну угоду» з Україною

Угорщина та Україна офіційно оформили угоду щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті. Про це напередодні повідомив угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр у соцмережі Х.

«Історична угода між Угорщиною та Україною щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті тепер офіційно оформлена», – написав він.

The historic agreement between Hungary and Ukraine on the educational, cultural, linguistic, and political rights of the Hungarian community in Transcarpathia has now been formalised.



In an formal diplomatic note, the Ukrainian side has committed itself to implementing all… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) June 12, 2026

За словами Мадяра, українська сторона в офіційній дипломатичній ноті взяла на себе зобов’язання виконувати всі положення угоди, а також включила їх до плану дій щодо меншин у межах євроінтеграційного процесу.

«Лише за кілька тижнів ми змогли вирішити проблему, з якою уряд Орбана не впорався за 10 років», – додав Мадяр.

ForUA нагадує, раніше у Мадяра називали умову для особистої зустрічі із Зеленським.