﻿
Полiтика

Петер Мадяр заявив про «історичну угоду» з Україною

Петер Мадяр заявив про «історичну угоду» з Україною

Угорщина та Україна офіційно оформили угоду щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті. Про це напередодні повідомив угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр у соцмережі Х.

«Історична угода між Угорщиною та Україною щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті тепер офіційно оформлена», – написав він.

За словами Мадяра, українська сторона в офіційній дипломатичній ноті взяла на себе зобов’язання виконувати всі положення угоди, а також включила їх до плану дій щодо меншин у межах євроінтеграційного процесу.

«Лише за кілька тижнів ми змогли вирішити проблему, з якою уряд Орбана не впорався за 10 років», – додав Мадяр.

ForUA нагадує, раніше у Мадяра називали умову для особистої зустрічі із Зеленським.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

угодаПетер МадярУкраїна-Угорщина
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Штучний інтелект сформує нову модель ведення війни, – Міноборони
Технології 12.06.2026 22:05:42
Штучний інтелект сформує нову модель ведення війни, – Міноборони
Читати
У Латвії ухвалили новий закон про імміграцію з жорсткішим контролем
Свiт 12.06.2026 21:36:32
У Латвії ухвалили новий закон про імміграцію з жорсткішим контролем
Читати
13 червня «Приватбанк» призупинить операції з картками
Економіка 12.06.2026 21:07:06
13 червня «Приватбанк» призупинить операції з картками
Читати

Популярнi статтi