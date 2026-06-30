Уряд Угорщини не позбавлятиме тимчасового захисту українців призовного віку, – Мадяр

Уряд Угорщини не підтримує пропозицію Євросоюзу про те, що українським чоловікам призовного віку не варто надавати тимчасовий захист. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час дебатів у парламенті.

Лідер угорської партії Mi Hazánk Ласло Тороцкаї розпитав Мадяра про нову ініціативу Європейської комісії, яка передбачає, що в майбутньому військовозобов’язані українці, які виїхали без дозволу влади, не зможуть отримати статус тимчасового захисту в ЄС.

Як стверджує Тороцкаї, угорський уряд повинен визначитися з позицією щодо цієї ініціативи, зважаючи на те, що вона зачепить інтереси чисельної угорської громади в Закарпатській області.

Мадяр назвав питання Тороцкаї “стуканням у відкриті двері”. За словами прем’єр-міністра, позиція Угорщини вже відома з публічного засідання Ради ЄС, де міністр внутрішніх справ Габор Посфай прямо виступив проти пропозиції Єврокомісії.

Посилені вимоги почнуть діяти у березні 2027 року. Як запевнив прем’єр-міністр, Угорщина все одно продовжить надавати притулок тим, хто прибуває до країни, щоб уникнути призову.

За інформацією з відкритих джерел, Євросоюз обговорює можливе виключення чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту для українців, яка діє з початку повномасштабної війни.

Однак у Раді Європи розкритикували можливі обмеження для українських чоловіків у країнах ЄС. Зокрема, комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті стверджує, що виключення українських чоловіків призовного віку з тимчасового захисту в країнах ЄС може бути дискримінаційним.