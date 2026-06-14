Трамп пообіцяв застосувати проти супротивників США секретну зброю «дискомбобулятор»

Президент Дональд Трамп натякнув, що Сполучені Штати можуть застосувати проти супротивників секретну зброю спрямованої енергії, яку він назвав «дискомбобулятор».

Зображення з обіцянкою застосувати новітню зброю американський лідер опублікував у Truth Social.

«Вас дискомбобулюють», - ідеться в дописі Трампа.

На картинці, згенерованій штучним інтелектом, Трамп стоїть, ймовірно, на капітанському містку авіаносця і дивиться в бінокль на американські військові кораблі та винищувачі.

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

24 січня Трамп в інтерв’ю New York Post заявив, що при проведенні операції у Венесуелі 3 січня й захоплення Ніколаса Мадуро військові США використовували новітню нелетальну секретну зброю, про яку він не міг розповісти, але яку назвав «дискомбобулятором» (англ. – discombobulator, що можна перекласти як «збивати з пантелику», «спантеличувати» або «дезорієнтувати»).

Пізніше в інтерв’ю телеканалу NBC News Трамп зізнався, що сам вигадав цю назву і дуже пишається цим.