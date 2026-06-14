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Трамп пообіцяв застосувати проти супротивників США секретну зброю «дискомбобулятор»

Трамп пообіцяв застосувати проти супротивників США секретну зброю «дискомбобулятор»

Президент Дональд Трамп натякнув, що Сполучені Штати можуть застосувати проти супротивників секретну зброю спрямованої енергії, яку він назвав «дискомбобулятор».

Зображення з обіцянкою застосувати новітню зброю американський лідер опублікував у Truth Social.

«Вас дискомбобулюють», - ідеться в дописі Трампа.

На картинці, згенерованій штучним інтелектом, Трамп стоїть, ймовірно, на капітанському містку авіаносця і дивиться в бінокль на американські військові кораблі та винищувачі.

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

24 січня Трамп в інтерв’ю New York Post заявив, що при проведенні операції у Венесуелі 3 січня й захоплення Ніколаса Мадуро військові США використовували новітню нелетальну секретну зброю, про яку він не міг розповісти, але яку назвав «дискомбобулятором» (англ. – discombobulator, що можна перекласти як «збивати з пантелику», «спантеличувати» або «дезорієнтувати»).

Пізніше в інтерв’ю телеканалу NBC News Трамп зізнався, що сам вигадав цю назву і дуже пишається цим.

Фото: The White House

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАзброяТрамп Дональд
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