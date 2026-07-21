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Столиця

Військовий напав на столичну АЗС

Військовий напав на столичну АЗС

Повідомлення на 102 надійшло від працівника АЗС на Броварському проспекті.

Чоловік повідомив, до приміщення увірвався невідомий і, погрожуючи ножем двом касирам, відібрав у них мобільні телефони, повідомляє поліція Києва.

За лічені хвилини на місце події прибули бійці полку поліції особливого призначення №1, обом потерпілим працівникам АЗС на той момент вдалося вибігти та сховатися в підсобному приміщенні.

Правоохоронці швидко знешкодили та затримали нападника.

Зловмисником виявився 28-річний уродженець Волинської області, військовослужбовець, який перебував у статусі СЗЧ. Його затримали у процесуальному порядку.

Фото: поліція Києва.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївполіціяАЗСдезертир
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