Військовий напав на столичну АЗС

Повідомлення на 102 надійшло від працівника АЗС на Броварському проспекті.

Чоловік повідомив, до приміщення увірвався невідомий і, погрожуючи ножем двом касирам, відібрав у них мобільні телефони, повідомляє поліція Києва.

За лічені хвилини на місце події прибули бійці полку поліції особливого призначення №1, обом потерпілим працівникам АЗС на той момент вдалося вибігти та сховатися в підсобному приміщенні.

Правоохоронці швидко знешкодили та затримали нападника.

Зловмисником виявився 28-річний уродженець Волинської області, військовослужбовець, який перебував у статусі СЗЧ. Його затримали у процесуальному порядку.

Фото: поліція Києва.