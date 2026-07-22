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П'яний киянин влаштував стрілянину у супермаркеті

П'яний киянин влаштував стрілянину у супермаркеті

Поліцейські затримали чоловіка, який, перебуваючи напідпитку, вистрілив у бік охоронця супермаркета в Оборлонському районі.

35-річний киянин перебуваючи у нетверезому стані зайшов до приміщення магазину та почав провокувати конфлікт із персоналом. Надалі він дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця, повідомляє поліція Києва.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину – пневматичний пістолет.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Фото: поліція Києва.

 Автор: Галина Роюк

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