США можуть продати Туреччині F-35 та зняти санкції, – Трамп

Президент США Дональд Трамп дав ще один вагомий сигнал про те, що він може невдовзі спробувати скасувати власну заборону на купівлю Туреччиною літаків-винищувачів F-35 у США, пообіцявши скасувати санкції проти цієї країни.

Про це Трамп заявив на пресконференції перед зустріччю з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в кулуарах саміту НАТО в Анкарі, пише Bloomberg.

Лідер США заявив, що хоче скасувати санкції проти Туреччини, пов'язані з придбанням нею російської системи протиповітряної оборони, що спонукало президента заборонити країні купувати F-35.

"Це рішення, яке ми збираємося прийняти. Ми обов'язково розглянемо це питання", — повідомив глава Білого дому.

Агенція зазначила, що такий крок зіткнеться з опором у США і навіть може порушити сам закон, який підписав Трамп.

Журналісти зауважують, що потепління відносин між Трампом та Ердоганом відбувається на тлі саміту НАТО, на якому домінує погіршення трансатлантичних відносин. Він заявив, що відвідав Анкару лише через Ердогана, ставши першим президентом США, який зробив візит до Туреччини за понад десять років, оскільки дві країни прагнуть тісніших стратегічних зв'язків у сфері оборони, енергетики, торгівлі та безпеки.

Потенційний продаж реактивних двигунів та винищувачів Туреччині став каменем спотикання між двома столицями. Раніше Трамп натякав, що він відкритий до продажу винищувачів F-35 Туреччині, які Анкарі було заборонено купувати після того, як вона купила російську систему ППО С-400 у 2017 році. Президент США заявив минулого місяця, що він прямує до Туреччини з чимось, що зробить Ердогана "дуже щасливим".

Якщо Трамп отримає від Ердогана літаки, це буде великою перемогою для Туреччини — і великим поворотом на 180 градусів для лідера США.

Очікується, що під час їхньої особистої зустрічі Ердоган запевнить Трампа у своїй підтримці планів розвитку енергетичних проектів та транзитних коридорів на Кавказі та Близькому Сході, що може допомогти зменшити вплив Росії та Ірану на регіональні енергетичні маршрути, повідомляють джерела, знайомі з переговорами.

В рамках перезавантаження США розглядають, чи можуть вони засвідчити, що Туреччина виконала юридичні вимоги для продажу F-35, водночас продовжуючи наполягати на тому, щоб Анкара відмовилася від своїх російських систем протиракетної оборони С-400, додали джерела.

Відповідаючи на запитання про російську систему, Трамп у вівторок заявив, що "немає жодних занепокоєнь" щодо відносин США з Туреччиною.

Сполучені Штати попередили, що російська система призначена для збивання літаків NATLO та може збирати критично важливу розвідувальну інформацію, яка може поставити під загрозу малопомітні можливості винищувача п'ятого покоління F-35.

Туреччина прагне зменшити санкції США, запроваджені відповідно до Закону про протидію противникам Америки шляхом санкцій (CAATSA) через придбання нею російських С-400. Для цього адміністрація Трампа повинна переконати законодавців внести зміни до Закону про національний оборонний бюджет, який вимагає від Туреччини припинити володіння С-400, перш ніж санкції США можуть бути зняті.

Трамп заявив, що США скасовуватимуть санкції CAATSA проти Туреччини, не згадавши про необхідність ухвалення цього рішення Конгресом.

"Настав час це зробити. Ми не хочемо запроваджувати санкції проти друзів", — сказав він.