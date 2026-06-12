Генерал НАТО пояснив, чому Путін не ризикне напасти на Балтію

Головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що Росія навряд чи наважиться на військову агресію проти країн Балтії, оскільки усвідомлює ризик поразки у разі прямого протистояння з Північноатлантичним альянсом. Про це повідомляє Financial Times.

Виступаючи під час панельної дискусії на Берлінському авіасалоні ILA, генерал зазначив, що постійно ознайомлюється з розвідувальними даними та наразі не бачить ознак підготовки Кремля до прямого конфлікту із Заходом.

За словами Гринкевича, російське керівництво добре розуміє можливості НАТО та переваги, якими володіє Альянс у сфері колективної оборони.

Його заява пролунала на тлі занепокоєння окремих європейських союзників щодо можливого скорочення американської військової присутності в Європі. Як зазначає Financial Times, у Вашингтоні розглядають варіанти, за яких частина військових підрозділів може перебувати в резерві з готовністю до розгортання протягом 10, 30 або 180 днів.

У країнах Балтії побоюються, що такі зміни можуть вплинути на систему стримування потенційних загроз. Водночас Гринкевич наголосив, що нинішня архітектура безпеки НАТО залишається ефективною.

Він підкреслив, що головним завданням Альянсу є створення таких умов, за яких будь-яка агресія проти держав-членів буде приречена на провал і матиме надто високу ціну для агресора.

Генерал також запевнив, що сили НАТО перебувають у високому ступені готовності та здатні оперативно реагувати на будь-які виклики безпеці.

«Коли мене запитують, чи готові ми діяти вже сьогодні, відповідь однозначна — так», – наголосив він.