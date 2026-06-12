Свириденко досі працює над реформою ТЦК

Реформа ТЦК буде реалізовуватися після реформи підвищення заробітних плат військовим і врегулювання термінів служби.

"Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація, і не знає, що таке ТЦК: на щастя для них, тому що вони не знають, що таке війна. Цій складній реформі ТЦК буде передувати реформа оплати праці. Це те, над чим зараз працює міністр оборони – контракти для піхоти і штурмовиків", – сказала прем'єр-міністр Юлія Свириденко

За її словами, далі переглядатиметься термін служби, а вже після цього – перехід до реформи ТЦК, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це найскладніша реформа і найскладніше питання, яке є сьогодні в українському суспільстві", – додала вона.

Фото: Telegram.