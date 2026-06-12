﻿
Суспiльство

Свириденко досі працює над реформою ТЦК

Свириденко досі працює над реформою ТЦК

Реформа ТЦК буде реалізовуватися після реформи підвищення заробітних плат військовим і врегулювання термінів служби.

"Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація, і не знає, що таке ТЦК: на щастя для них, тому що вони не знають, що таке війна. Цій складній реформі ТЦК буде передувати реформа оплати праці. Це те, над чим зараз працює міністр оборони – контракти для піхоти і штурмовиків", – сказала прем'єр-міністр Юлія Свириденко

За її словами, далі переглядатиметься термін служби, а вже після цього – перехід до реформи ТЦК, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це найскладніша реформа і найскладніше питання, яке є сьогодні в українському суспільстві", – додала вона.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

грошівійськовіСвириденкоТЦК
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Варшава вимагає повернути 450 млн євро за передану Україні зброю та виступила проти нового плану ЄС
Полiтика 11.06.2026 23:32:06
Варшава вимагає повернути 450 млн євро за передану Україні зброю та виступила проти нового плану ЄС
Читати
Уряд Японії вирішив відмовитись від усієї нафти, яка проходить через Ормузьку протоку
Свiт 11.06.2026 23:03:23
Уряд Японії вирішив відмовитись від усієї нафти, яка проходить через Ормузьку протоку
Читати
Укрфармагентство – новий органу держконтролю у фармацевтичній галузі, – рішення уряду
Здоров'я 11.06.2026 22:34:27
Укрфармагентство – новий органу держконтролю у фармацевтичній галузі, – рішення уряду
Читати

Популярнi статтi