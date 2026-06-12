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У НАТО жорстко прокоментували страхи щодо агресії Росії

У НАТО жорстко прокоментували страхи щодо агресії Росії

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що Росія не наважиться на військову агресію проти країн Балтії, оскільки усвідомлює неминучість поразки у разі прямого зіткнення з Альянсом. Про це повідомляє Financial Times.

Генерал зазначив, що постійно відстежує розвідувальні дані та наразі не бачить ознак підготовки Кремля до прямого конфлікту із Заходом. «Росія не прагне конфлікту… Вони розуміють термін “оборонний альянс” і знають, що ми маємо низку асиметричних переваг», — сказав він.

Водночас заява пролунала на тлі занепокоєння європейських союзників щодо можливого скорочення військової присутності США в Європі. За даними Financial Times, Вашингтон розглядає модель, за якої частина американських підрозділів залишатиметься у резерві та може бути розгорнута у строки від 10 до 180 днів.

Країни Балтії побоюються, що це може створити прогалини у системі стримування. Втім, Гринкевич запевнив, що нинішня архітектура безпеки НАТО залишається ефективною. Він наголосив, що головна мета Альянсу — зробити будь-яку потенційну агресію з боку Росії неприйнятно дорогою. «Якщо Росія спробує щось у країнах Балтії, у неї нічого не вийде. І саме тому вони не ризикнуть», — підкреслив генерал.

Також він заявив, що сили НАТО перебувають у високій бойовій готовності, додавши: «Якщо питаєте, чи готові ми битися сьогодні — безумовно».

Як повідомляло раніше ForUa, Росія будує нову військову базу біля кордонів з НАТО.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

НАТОагресіянаступ рфАлексус Гринкевич
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