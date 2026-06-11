Росія будує нову військову базу біля кордонів з НАТО

РФ розпочала будівництво нової військової бази поблизу кордону з Фінляндією, де після завершення робіт можуть розмістити від 4 до 6 тисяч військовослужбовців, повідомляють фінські медіа.

Йдеться про об’єкт, який зводять у районі села Нова Вілга неподалік Петрозаводська в Республіці Карелія. Активна фаза будівництва стартувала навесні цього року.

На території майбутнього військового містечка вже триває зведення приблизно десяти великих казарм. Загалом планується спорудження понад п’ятдесяти об’єктів, серед яких житлові будівлі для військових і їхніх сімей, а також елементи інфраструктури та спортивні майданчики.

Комплекс розташований у лісовій місцевості неподалік великого міста, що, за оцінками експертів, не є випадковим вибором. Фінські аналітики зазначають, що така локація дозволяє водночас забезпечити зручний доступ до міської інфраструктури для набору контрактників і залишає простір для подальшого розширення військового об’єкта.

За оцінками військових експертів, після завершення будівництва база може вміщувати до 4–6 тисяч військовослужбовців.

Аналітики розглядають цей проєкт як частину ширшого посилення військової присутності Росії вздовж кордонів країн НАТО, що викликає додаткову увагу з боку регіональних безпекових структур.

Як повідомляло раніше ForUa, страх перед Росією блокує рішення США щодо постачання зброї.